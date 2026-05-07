◇東都大学野球第4週第2日中大3ー1立正大（2026年5月6日神宮）中大1年生の西村が7連敗中だったチームを救った。1―0の3回1死二塁から登板。味方の失策で一時同点に追いつかれたが、4回以降は得点を与えず最後まで投げ抜いた。打線の奮起を呼び、6回2/3を5安打無失点で初勝利。「絶対負けさせたくない思いで、やっと勝つことができた」と105球を振り返った。24年夏の甲子園で京都国際初の全国制覇を達成した左腕。清