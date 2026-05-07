◇東都大学野球第4週第2日国学院大3―2亜大（2026年5月6日神宮）2回戦3試合が行われ、国学院大が大谷汰一外野手（2年）の決勝2号ソロなど計3本塁打で、亜大に3―2で逆転勝ちした。チーム本塁打をシーズンタイ記録の17に伸ばした。7日も勝ち、青学大が敗れれば7季ぶり5度目のリーグ優勝が決まる。一発攻勢で優勝へ一歩近づいた。国学院大は0―2の6回に3番・緒方、4番・田井の2者連続ソロで同点とした。さらに7回は、代打