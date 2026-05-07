5月7日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト）県道・・・玉名市中（自転車）国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反） ＜午後＞県道・・・熊本市西区上熊本（自転車）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称で