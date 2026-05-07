大阪府和泉市の母娘殺害事件で、府警が凶器とみられる刃物のようなものを押収したことが6日、捜査関係者への取材で分かった。娘への殺人容疑で逮捕の男（51）は「持ってきた包丁で刺して殺した」と供述しており、府警が関連を調べる。