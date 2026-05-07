大阪府和泉市の集合住宅で母親（76）と娘（41）が殺害された事件で、府警が凶器とみられる刃物のようなものを押収していたことが6日、捜査関係者への取材で分かった。娘の村上裕加さんへの殺人容疑で逮捕された無職杉平輝幸容疑者（51）＝堺市堺区＝は「持ってきた包丁で刺して殺した」と供述しており、府警が関連を調べている。府警によると、容疑者は裕加さんの元交際相手とみられる。4月8日午前、和泉市内の集合住宅一室で