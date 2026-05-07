「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第15節が6日に行われ、J2新潟は徳島に1―0で競り勝ち、ホーム5連勝を飾った。前半23分にMFシマブク・カズヨシ（26）が2戦連続となる先制ゴール。後半は押し込まれる場面もあったが、一丸で守り切った。順位は3位に浮上。4月25日からの16日間で5試合が組まれたタイトな日程も次節が最後で、10日に敵地で金沢と対戦する。大型連休の最終日でスタジアムを1万5219人が埋めた。中2日で迎えた試合