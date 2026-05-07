「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）激動の９連戦を終えた阪神・藤川監督は、チームの確かな成長を感じ取った。５勝４敗…連敗を止め、一丸で勝ち取った貯金「１」。石井、近本ら主力選手を欠く中で福島やドラフト３位の岡城（筑波大）に高寺、投手では才木に高橋と、新たな希望が芽吹く９試合だった。「才木がパワフルな姿を見せてくれた。若者の向かう姿、それから最後には高橋の胆力。そういうものを見せること