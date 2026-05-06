MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！東北出身の北海道民、さすライダーです。 僕は宮城県出身なのでお隣の秋田県によくツーリングに行っていましたが、とある場所が西のライダーの聖地こと「阿蘇」に似てるんですよね… ちなみに僕は今までマジモンの阿蘇に何度も行ってますので、この「似てる」という感覚は間違いないと断言できます！…ということで、ご紹介しましょう！秋田県が誇るまるで阿蘇のような絶景ロ