◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人はヤクルトの４投手の前に無得点で今季４度目の完封負け。先発のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）は初回先頭にプロ初被弾など自己最長の６回２／３を投げ、同ワーストの５失点で２敗目を喫した。同最多１１１球を投じた左腕は今後を見据えて一度出場選手登録を抹消される予定。また、打線は先発・山野に好投を許し、課題の左腕先発時は５勝１０敗となった。