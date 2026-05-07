国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。特別協賛の久光製薬の契約プロでツアー２勝の菅楓華（２０）＝ニトリ＝は６日、プロアマ戦で最終調整。元世界ランク１位の宮里藍さん（４０）の金言を胸に、２０歳最後のメジャーで初優勝を目指す。同１２勝の小祝さくら（２８）＝ニトリ＝は宮里さんと