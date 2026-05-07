大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に初のカド番として臨む大関・安青錦（２２）＝安治川＝が６日、アクシデントに見舞われた。東京・中央区の荒汐部屋に出稽古し、左足首を負傷。稽古を途中で切り上げて病院に向かった。夏場所で負け越せば大関から陥落する。出場可否は７日以降の患部の状態次第。初めて負け越した３月の春場所では左足小指を骨折しており、驚異的なスピードで出世街道を歩んできた２２歳に、またも試練が