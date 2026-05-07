◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）オリックス・宜保翔内野手（２５）が「６番・二塁」で先発し、３打数１安打２得点の活躍でチームの今季４度目同一カード３連勝に貢献した。宜保は集中していた。「今まで通りやればいいかなと思って、試合に臨みました」。両軍無得点の２回１死二、三塁、野口の右前打で二塁走者として一気に生還。まずは足で見せ場をつくると、６回の守備では高部の一、二塁間