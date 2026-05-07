◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高橋遥人投手（３０）が６日の中日戦（バンテリンＤ）で、１８年の菅野智之（巨人）以来となる３試合連続完封勝利を達成した。球団では１９６６年のジーン・バッキー以来、６０年ぶりの偉業。無傷の４勝目で３２イニング連続無失点と無双状態は止まらず、防御率も両リーグ断トツの０・２１と異次元の域だ。チームは連敗を２で止め、ゴールデンウィーク９連