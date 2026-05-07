◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手（２９）は、節目の１勝をかみ締めた。「そこまで積み上げられたのはすごくいいかな…。もっと積み上げられるように」。プロ１年目の１８年から左腕を振り続け、オール先発の１４２試合目で通算５０勝に到達。ワインドアップとセットポジションを使い分け、６回を無失点で文句なしの今季初白星をつかんだ。見よう見まねで水泳をしてい