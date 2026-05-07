◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高橋に本拠地で２試合連続の完封負けを喫した。二塁すら踏めず、わずか２安打。連勝が３で止まった井上一樹監督は「望んでいた攻撃ができなかった」と肩を落とした。５回まで無失点と粘った先発・高橋宏は６回に先制２ランを献上。８回を２失点、セ記録まで１に迫る自己最多の１５奪三振を記録した。１球に泣き、今季４敗目の右腕は「失投。あの２点を取