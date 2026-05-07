◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）広島・菊池が、ひと振りで打線に勢いをつけた。３回２死一、二塁で先制の１号３ラン。「２ボールになったので思い切り」と深沢の１４３キロを左翼席へ運び、１１安打１０得点の大勝を呼んだ。入団１年目から１５年連続の本塁打。球団の生え抜きでは、山本浩二（６９〜８６年に１８年連続）以来、４人目の快挙となった。本塁打王４度のミスター赤ヘルに「申し訳ない」