◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）広島・栗林が７回を３安打無失点で、チームトップの３勝目を挙げた。チームは２５年から続いていたＤｅＮＡ戦の連敗（１分け）を９で止めたが、栗林自身もリリーフだった昨季は防御率１１・３７と打ち込まれた相手に雪辱。今季から転向した先発として初対戦し「どれだけ点を取ってもらっても、０点で守ることを意識した」と圧倒した。今季５度の登板で３度目の無四球