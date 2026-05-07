◆米大リーグアストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８点リードの５回２死一、三塁の４打席目は、三遊間を破るクリーンヒットで６試合ぶりのタイムリー＆マルチ安打とした。初回１打席目は空振り三振に倒れ、自己ワースト２５打席連続無安打となっていたが、２打席目には、２