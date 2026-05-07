【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは６日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのアストロズ戦に１番指名打者で出場し、三回に２６打席ぶりの安打となる右翼線二塁打を放った。一回の第１打席は空振り三振に倒れ、自己ワーストを更新する２５打席連続無安打となっていた。６試合ぶりの安打は、勝ち越しにつながる貴重な一打だった。１―１の三回無死一塁の場面。２ボール２ストライクからの５球目