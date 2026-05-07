お笑いコンビ・ドンデコルテの小橋共作（36）が5日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演し、現役のアメリカの大学の学生だと語った。小橋は「最近発覚した特殊な事情がありまして…。結論から言うと、僕、今、現役のアメリカの大学生になっていまして…」と切り出し、「20歳くらいの時の僕は沖縄出身なんですけど、アメリカとかに住みたくて、留学するお金がなかったんで、米軍基地の中にある、メリーラ