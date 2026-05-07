５月15日の日本代表メンバー発表を前に、元日本代表の“10番”岩本輝雄氏が26人枠を大胆に予想した。採用したシステムはお馴染みの３-４-２-１。その布陣に当てはめながら、人選の意図を紐解いていく［編集部・注／岩本氏は４月21日にこの予想を実施］。まずGKは、鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、そして谷晃生（FC町田ゼルビア）の３人を選出した。「去年までは大迫（敬介）と思っていましたが、（今年）