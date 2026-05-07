NY株式6日（NY時間15:02）（日本時間04:02） ダウ平均49945.88（+647.63+1.31%） ナスダック25780.31（+454.18+1.79%） CME日経平均先物61970（大証終比：+2550+4.12%） 欧州株式6日終値 英FT100 10438.66（+219.55+2.15%） 独DAX 24918.69（+516.99+2.12%） 仏CAC40 8299.42（+237.11+2.94%） 米国債利回り 2年債 3.865（-0.074） 10年債 4.351（-0.073） 30年債 4.9