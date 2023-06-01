開催：2026.5.7 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 3 - 0 [ブルージェイズ] MLBの試合が7日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとブルージェイズが対戦した。 レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。 4回裏、5番 ジョニー・デルーカ 2球目を打ってセ