ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は3日目を迎える。注目は10Rだ。好枠デーの浜田が、コース利を最大限に生かして巻き返しを図る。渡辺が初日後半から日をまたいでの連勝と調子を上げてきた。スピード戦で首位をうかがう。地元の山田が万全の足。大外でもスリット攻勢は侮れない。寺田も好仕上がり。4カドから的確なスタートとターンを放つ。＜1＞浜田亜理沙足自体は悪くない程度。ただ、気温が違