正岡子規が桂湖村に宛てた書簡作家デビュー前の夏目漱石の漢詩について、俳人で歌人の正岡子規が、新聞の投稿欄の担当者に掲載を依頼する書簡が見つかったことが7日、分かった。漱石をけなす文言も記されており、専門家は担当者の気を引くためだと推測。「漱石を世に出そうとする子規の友情を知ることができる資料だ」と話している。書簡は、新聞「日本」で漢詩の投稿欄の選者を務める漢学者の桂湖村宛てで、水戸市の湖村の子