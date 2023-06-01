【セントピーターズバーグ（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは６日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真はレイズ戦に２番三塁で出場し、３打数１安打だった。チームは０―２で敗れて４連敗。岡本が攻守で奮闘した。一回一死走者なし、真ん中に入った９６・２マイル（約１５４・８キロ）の直球を逃さなかった。打球速度１１２・２マイル（約１８０・６キロ）の痛烈な当たりで左翼への二塁打に。６試合連続安打とした