ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は3日目。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は湯浅紀香（27＝群馬）を取り上げる。2015票の後押しを受けて、この舞台に立っている湯浅。「大きいですね。励みになります」と応援してくれるファンに感謝の気持ちを込めて走っている。しかし今節は、なかなか結果という形で恩返しできていない。1号艇でイン発進となった2日目5