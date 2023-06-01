7日午前4時30分ごろ、香川県、高知県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は高知県東部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、香川県の多度津町、高知県の馬路村と高知香南市、それに香美市です。【各地の震度詳細】■震度2□香川県多度津町□高知県馬