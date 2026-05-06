道路を横断するとき、横断歩道上にクルマが止まっていて邪魔に感じたことのある人も少なくないようです。そもそも、このようなクルマは違反行為にならないのでしょうか。 横断歩道に止まるクルマ、違反じゃないの？ ドライバーの中には、信号が変わる寸前にブレーキを踏んだことで停止線を越えてしまい、横断歩道上に停車してしまった……という経験のある人も少なくないようです。 道路交通法第44条で