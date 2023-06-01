陶芸を通じ豊かな感性を養ってもらおうと、茨城新聞社（水戸市）と、笠間焼で知られる茨城県笠間市が「第25回全国こども陶芸展inかさま」の作品を募集している。6月1日までにインターネットか郵送で出品を申し込む。作品は3〜10日必着。土を素材とした焼き物が対象で、縦横高さ各40センチ以内。小学1〜3年、4〜6年、中学生で部門が分かれる。7月18日に表彰式を開催し、8月30日まで全作品を茨城県陶芸美術館（笠間市）で展示