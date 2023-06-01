時代劇映画の人気シリーズ「るろうに剣心」で監督を務めた大友啓史さんと、米ハリウッド映画に出演経験がある俳優別所哲也さんが4月、東北芸術工科大（山形市）の客員教授に就任した。映像制作に関する実践的な技術や表現方法を学生に伝え、地方から世界で活躍する次世代の人材育成を目指す。2人は主に、デザイン工学部映像学科に新設された「映像クリエイションコース」で指導する。米国で学んだ大友さんは、最新の演出術やハ