◇ア・リーグブルージェイズ0―3レイズ（2026年5月6日タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）、敵地でのレイズに「2番・三塁」で先発出場。初回の第1打席に左線への二塁打を放ち6試合連続安打を記録したが0―3と敗戦。チームは4連敗を喫した。この日は「2番・三塁」として先発出場すると、初回の第1打席に左線への痛烈な二塁打。後続が倒れ得点には繋がらなかったが6試合連続安打を記録した