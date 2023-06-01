ブンデスリーガを制したバイエルンの伊藤洋輝は、加入２年目の今シーズンも怪我に悩まされ、コンスタントな出場機会を得られなかった。プレミアリーグの複数チームが関心を寄せるなか、なんと今夏に放出される可能性もあるという。英紙『ヨークシャー・ポスト』は、「リーズ、ウェストハム、ブライトンが伊藤に注目している。バイエルンは伊藤を移籍リストには載せていないが、適切なオファーがあれば売却を検討する」と報じた