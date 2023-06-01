「詐欺防止啓発ノベル」を紹介する高松地検の浜渦龍一広報官＝4月、高松地検警察官や検事を名乗った電話による詐欺被害を食い止めようと、高松地検が手口を体験できる物語風のゲーム「詐欺防止啓発ノベル」をホームページで公開している。ストーリーのアイデアを職員が出し合い、文章構成やイラストに生成人工知能（AI）を活用して約2カ月で完成させた。制作した浜渦龍一広報官は「プレーした若い世代が家族に話すことで、幅広