アメリカのAI新興企業アンソロピックがイーロン・マスク氏率いるスペースXとの提携を発表しました。アンソロピックは生成AIの「クロード」などを開発するAI新興企業で、6日、マスク氏が率いるスペースXとデータセンターの活用などで提携すると発表しました。スペースXは生成AI「グロック」を開発するxAIを傘下に置いています。この提携に伴い、アンソロピックは顧客企業や有料ユーザー向けの利用制限を緩和するとしています。また