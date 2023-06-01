Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３２）がジャパンアンバサダーを務めるメーキャップブランド「メイベリンニューヨーク」の新ＣＭが７日から公開されることが６日、分かった。第１弾の「羽」、第２弾の「バラ」に続き、年間キャンペーン第３弾は「どっちの虜になる？」がテーマ。崩れにくさを誇るＳＰステイシリーズのファンデーションに焦点を当て、うす膜、素肌美が特徴のカジュアルで優しい「ルミマット」とスキ