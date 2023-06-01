北朝鮮が憲法を改正し、金正恩総書記の地位を「国家元首」と定義し、核兵器の使用権限を持つと初めて明記したことがわかりました。韓国の専門家が明らかにした北朝鮮の新たな憲法では、金氏が務める国務委員長を「国家元首」と位置づけました。さらに、核兵器の使用権限を持つことを初めて明記し、独裁体制をより強固なものにしています。また、「祖国統一」という文言が削除され、領土を朝鮮半島の「北側の地域」に限定する条項を