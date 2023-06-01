絢香の書き下ろし新曲「WELL-come」が、レバウェル株式会社が展開する求人／転職／派遣プラットフォーム『レバウェル』の新CM『身近な人の決断』篇に起用。新CMは5月11日より放映開始となる。 （関連：【画像あり】絢香の新曲「WELL-come」起用、『レバウェル』新CMの場面カット） 本楽曲は、作詞作曲ともに絢香自身が手がけた書き下ろし楽曲で、CMシリーズ第3弾となる『身近な人の決断』篇のテーマに寄り