エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ準決勝 アルメレ・シティとデ・フラーフスハップの第1戦が、5月7日01:45にヤンマー・スタディオンにて行われた。 アルメレ・シティはマーリ・ドース（FW）、フェルディ・ドライフ（FW）、エマニュエル・ポク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデ・フラーフスハップはニルス・エッゲンス（FW）、Ch