元モーニング娘。で女優の工藤遥（26）が6日に放送されたTBS「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」（後6・30）に出演。芸能界で一番スゴいと思った人物を明かした。今回は「1日1キロ以上3日連続で太れない!?」の検証企画が放送され、工藤、お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の大ちゃん、ボクシングのパリ五輪57キロ級代表の原田周大が挑戦した。検証の合間、話題が「芸能界で一番スゴいと思った人」に及ぶと、工藤は「