◇インターリーグドジャース―アストロズ（2026年5月6日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で右翼線二塁打を放ち、自己ワースト更新中だった連続打席無安打を25で止めた。4月27日のマーリンズ戦の最終第5打席で二塁打して以降、野手出場5試合、24打席で聞かれなかった快音。この試合も、初回はアストロズ先発右腕のマクラー