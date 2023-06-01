ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英（３２）が６月５日に発売する写真集「知英サード写真集（仮）」のアザーカットを６日、スポーツ報知が独占入手した。写真集は２０１６年６月以来、１０年ぶり３冊目。「この１０年、いろいろな経験をして頑張ってきた自分がいたので、また写真集を出せることが本当にうれしかった」と胸を弾ませた。アザーカットでは、ぱっくり背中の開いた白いドレスから健康的に鍛えられた美背中を披露して