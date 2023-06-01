◆米大リーグアストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打席目に２６打席ぶりとなる待望の安打を放った。同点の３回無死一塁の場面で、カウント２―２から外角のスイーパーに食らいつくと、打球は一塁頭上を越えて右翼線へ。悠々と二塁に達し、塁上では歓喜に沸くナインに向けて