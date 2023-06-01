サカナクションが2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率73.7%で1位を獲得した。【動画】サカナクション「夜の踊り子」MVインドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化（インターネットを通じて模倣、改変、拡散が重ねられて広まる