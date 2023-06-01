田中圭（41）が鈴木おさむ氏（54）のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます！！」の8日午後5時配信回に、出演することが分かった。田中は主演する鈴木氏の新作舞台「母さん、ラブソングです。」への思いや、この1年の話を語っているという。すでに収録済みで、鈴木氏は「すごくおもしろかったです。ポーカーの話もしてました。圭君らしかったです。不安はあると思いますが、それを見せずひょうひょうとしてました」と話し