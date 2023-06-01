Hey！Say！JUMP山田涼介（32）が、7日から放送されるメーキャップブランド「メイベリンニューヨーク」新CMに出演する。「どっちの虜になる？」というメッセージとともに、SPステイシリーズのファンデーション2商品が持つ、素肌美とハイカバー、それぞれの魅力を表現している。柔和な表情とクールなまなざしという、対極な世界観の山田に注目。本人を起用したキャンペーン第3弾も同日からスタート。11日〜17日まで、東京・渋谷の