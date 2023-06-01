ガールズグループ・BABYMONSTERのASAが、12日からセブンイレブン限定で発売される新商品『美色韓茶＜ざくろ フルーツティー＞」」『美色韓茶＜あずき ブレンドティー＞』のWEB CM「ケンチャナ！ベイビー」篇に出演する。ASAにとって、単独初出演CMとなる。【写真】ベイビーダンサーズとダンス！BABYMONSTER・ASA同CMは、韓国語で「大丈夫」という意味の「ケンチャナ」をキーワードに、失敗しても「ケンチャナ！」と前向きに励