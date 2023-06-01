7人組グループ・なにわ男子の最新映像作品『なにわ男子 LIVE TOUR 2025‘BON BON VOYAGE'』が、5月7日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門同時1位を獲得。オリコン史上5組目となる「1st音楽映像作品から5作連続映像3部門同時1位」【※】を記録した。【番組カット】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎初週売上は、DVD：5万422枚、Blu-ray Disc（以下BD）：10万4211枚で、「週間DVDランキング