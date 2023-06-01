俳優田中圭（41）が、鈴木おさむ氏（54）が書き下ろし演出する舞台「母さん、ラブソングです。」（7月31日〜8月16日、東京芸術劇場プレイハウスほか全国巡演）に主演することが6日、分かった。田中が舞台に出演するのは昨年6月以来となる。2人のタッグは4作目で、信頼を寄せる鈴木氏の作品で、田中が“再始動”する。田中はシンガー・ソングライターを演じる。かつてヒットを飛ばしたが、酒で問題を起こし活動自粛中の設定という。