NY株式6日（NY時間14:10）（日本時間03:10） ダウ平均49865.90（+567.65+1.15%） ナスダック25753.22（+427.09+1.69%） CME日経平均先物61865（大証終比：+2445+3.96%） 欧州株式6日終値 英FT100 10438.66（+219.55+2.15%） 独DAX 24918.69（+516.99+2.12%） 仏CAC40 8299.42（+237.11+2.94%） 米国債利回り 2年債 3.865（-0.074） 10年債 4.350（-0.074） 30年債 4.9